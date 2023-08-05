Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Отмечается, что 4 августа около 23:00 враг в очередной раз обстрелял управляемыми авиабомбами село Одрадокаменка Бериславского района. В результате двое местных жителей получили травмы.

На следующий день, 5 августа, около 09:19 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Огромное Херсонского района. Осколочные ранения получил мужчина, он госпитализирован. Также повреждены частные дома местных жителей.

"При процессуальном руководстве Бериславской и Олешковской окружных прокуратур Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.