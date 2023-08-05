Россияне утром били артиллерией по Херсонщине: есть раненый и травмированы
Российские захватчики в очередной раз атаковали Херсонскую область. В пятницу, 4 августа, оккупанты били авиабомбами, а в субботу утром применили артиллерию. В результате обстрелов есть ранен и травмированы
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Отмечается, что 4 августа около 23:00 враг в очередной раз обстрелял управляемыми авиабомбами село Одрадокаменка Бериславского района. В результате двое местных жителей получили травмы.
На следующий день, 5 августа, около 09:19 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Огромное Херсонского района. Осколочные ранения получил мужчина, он госпитализирован. Также повреждены частные дома местных жителей.
"При процессуальном руководстве Бериславской и Олешковской окружных прокуратур Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
- Вечером пятницы, 4 августа, российские террористы атаковали центр Берислава Херсонской области.
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