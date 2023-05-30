Россияне утром атаковали Кизомис на Херсонщине: ранена пожилая женщина
Российская оккупационная армия утром 30 мая обстреляла из артиллерии Кизомис Херсонской области, в результате чего получила ранение пожилая женщина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Из-за утренних обстрелов пострадала 84-летняя женщина, которая на момент атаки находилась во дворе собственного дома", - написал он.
По данным чиновника, раненую госпитализировали с минно-взрывной травмой и ранением спины. Сейчас медики оказывают ему помощь.
- За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов погиб житель Херсонщины.
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