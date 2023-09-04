Россияне утром атаковали инфраструктуру Днепропетровщины: ПВО уничтожило 6 вражеских дронов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов, однако утро началось с вражеской атаки.

Защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над областью 6 вражеских беспилотников.

В то же время, в результате российской атак есть попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются.

По предварительной информации, обошлось без жертв.