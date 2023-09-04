Россияне утром атаковали инфраструктуру Днепропетровщины: ПВО уничтожило 6 вражеских дронов
Утром понедельника, 4 сентября, российские оккупанты запустили ударные БПЛА по инфраструктурному объекту Днепропетровской области. В то же время украинские силы уничтожили шесть беспилотников
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов, однако утро началось с вражеской атаки.
Защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над областью 6 вражеских беспилотников.
В то же время, в результате российской атак есть попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются.
По предварительной информации, обошлось без жертв.
- Кроме того, в ночь на понедельник, 4 сентября, российские террористы в течение трех с половиной часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.
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