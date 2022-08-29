Россияне устроили в Энергодаре несколько пыточных для атомщиков ЗАЭС, - чиновница горсовета
В Энергодаре российские военные обустроили застенки для активистов и сотрудников Запорожской атомной электростанции
Об этом в эфире Еспресо рассказала управляющая делами исполнительного комитета Энергодарского городского совета Яна Дабижа.
"Я могу подтвердить, что на территории города действительно есть несколько таких помещений. Похищают и свозят туда атомщиков и активистов. Пытают, чтобы они пошли на сотрудничество с врагом", - сказала она.
Дабижа не смогла подтвердить, что этим занимаются вагнеровцы.
"Работников АЭС даже забирают с рабочих мест, везут в неизвестном направлении и удерживают, некоторых больше 2 месяцев. Мы всегда говорили, что ситуация с похищением людей в Энергодаре просто катастрофическая", - подытожила чиновница.
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