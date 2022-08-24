Россияне устроили ракетный обстрел Славянска и Авдеевки в День Независимости, - представитель Донецкой ОВА Игнатченко

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".



"К сожалению, День Независимости на Донетчине проходит под постоянными сигналами воздушной тревоги. Однако Донетчина продолжает сопротивляться оккупантам, российские войска наносят тяжелые удары по гражданской инфраструктуре", - рассказала Игнатченко.

Представитель Донецкой ОВА сообщила, что в результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура и есть по меньшей мере один погибший.

"С сегодняшней ночи до этого часа несколько населенных пунктов Донецкой области пережили ракетные удары, а Авдеевка еще массированный артиллерийский удар. В частности, ракеты прилетали по Славянску, Елизаветовке и другим населенным пунктам. Каждый такой обстрел несет за собой разрушение гражданской инфраструктуры. И, к сожалению , в настоящее время имеем информацию о по меньшей мере одном погибшем", - добавила она.

23 августа в Генштабе сообщили, что российские оккупанты в Донецкой области сосредоточили основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb