Об этом сообщил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что обыск провели в селе Медведевка Джанкойского района Крыма в домах трех братьев - Эрнеста, Марлена и Амета. Из них задержаны первые двое.

Чуборов уточнил, что причины проведения обысков россияне не сообщили.

Центр прав человека ZMINA со ссылкой на крымскую правозащитницу Лилю Гемеджи добавляет, что двух братьев Ахаевых российские кафиры, вероятно, сейчас пытают. Также существует вероятность, что они применяют и другие незаконные методы следственных действий в отношении задержанных.

Центр отмечает, что такие выводы Гемеджи пришла ввиду того, что российские оккупационные власти скрывают место пребывания Эрнеста и Марлена. Также захватчики не допускают адвоката на проведение исследовательских или следственных действий.

ZMINA пишет, что родным уже удалось выяснить геолокацию гаджетов, изъятых у братьев Ахаевых. Так, было установлено, что они находятся в здании незаконного формирования "управления ФСБ г. Джанкой".

Сторона защиты обратилась с жалобами к так называемому прокурору Республики Крым, "военно-следственным отделениям" в Джанкое и Симферополе, "МВД Республики Крым" и к псевдополиции в Джанкое.

9 декабря стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину преступные оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным, общий срок заключения которых составляет более 1300 лет.