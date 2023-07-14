Россияне устроили облаву в Мелитополе: останавливают автомобили и маршрутки, проверяют телефоны
Вечером пятницы, 14 июля, в Мелитополе Запорожской области российские оккупанты устроили очередную облаву
Об этом сообщает проукраинское местное издание РИА-Мелитополь.
"На остановке "Дом быта" по проспекту 50-летия Победы военные РФ устроили передвижной блок-пост. Останавливают автомобили, маршрутки, шмонают людей. Особое внимание к телефонам", - говорится в сообщении, которое появилось в 18:30 .
Жителей Мелитополя призывают быть осторожными. По возможности сменить маршрут.
- 10 июля мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что нет тенденций для того, чтобы российские войска начали отступать на юге – наоборот, оккупанты бросают в бой все больше и больше резервов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное