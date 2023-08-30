Россияне установили баржи для защиты Крымского моста: появились спутниковые снимки
В среду, 30 августа, стало известно, что российские оккупанты установили баржи для защиты Крымского моста от морских дронов
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Planet.com.
На спутниковых снимках высокого разрешения видно, что к югу от Крымского моста были установлены баржи. Отмечается, что глубина в этом месте 2-4 метра, поэтому, возможно, их просто частично затопили.
Журналисты предполагают, что эти баржи могут быть использованы как основа для заграждения против украинских морских дронов.
- По данным военных, Крымский мост сейчас на этапе так называемого проветривания, поэтому его часто закрывают и открывают, он не работает на полную мощность.
- Российские оккупанты в последнее время стали чаще перевозить технику и все необходимое оборудование грузовыми кораблями через Керченский пролив.
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