Россияне установили баржи для защиты Крымского моста: появились спутниковые снимки

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Planet.com.

На спутниковых снимках высокого разрешения видно, что к югу от Крымского моста были установлены баржи. Отмечается, что глубина в этом месте 2-4 метра, поэтому, возможно, их просто частично затопили.

Журналисты предполагают, что эти баржи могут быть использованы как основа для заграждения против украинских морских дронов.