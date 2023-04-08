Об этом сообщили в Энергоатоме.

"Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, которые доставляют атомщиков на работу, больше не будут курсировать в конечный пункт маршрута. Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданиям станции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что таким образом россияне фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, словно готовя ее к обороне.

"А проще говоря: они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта", – отметили в Энергоатоме.

Теперь работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком.