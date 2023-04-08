Россияне устанавливают дополнительное ограждение на подъездах к ЗАЭС
Оккупанты возводят дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к Запорожской атомной электростанции. Работники ЗАЭС теперь вынуждены преодолевать пешком часть маршрута
Об этом сообщили в Энергоатоме.
"Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, которые доставляют атомщиков на работу, больше не будут курсировать в конечный пункт маршрута. Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданиям станции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что таким образом россияне фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, словно готовя ее к обороне.
"А проще говоря: они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта", – отметили в Энергоатоме.
Теперь работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком.
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- Российские военные похитили четырех работников Запорожской АЭС и вывезли их в неизвестное место.
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