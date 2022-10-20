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Россияне усложнили выезд из оккупированной Херсонщины после проведения псевдореферендума, - мэр Каховки

20 октября, 2022 четверг
19:42
война с Россией

Мэр оккупированной российскими военными Каховки Виталий Немерец сообщил, что с начала войны из города выехали несколько десятков тысяч жителей, но сейчас выезд с Херсонщины стал проблематичным

Об этом он рассказал Радио Свобода.

"Как мы подсчитывали, то у нас в городе 35 тысяч населения было до начала войны, где-то 25 (тысяч, - ред.) точно выехало, немного больше. Поскольку у нас громада – это еще пять сел, там меньший процент выезжал людей, потому что немного проще людям прожить, меньше напряжение и меньше, в первую очередь, моральная нагрузка в сельской местности, чем в городах", – сказал мэр.

Немерец также отметил, что в последнее время количество российских военных в Каховке увеличилось. Мэр подчеркнул, что город расположен на левом берегу Днепра, куда сейчас российские оккупационные силы объявили эвакуацию населения с оккупированного Херсона и всего правого берега.

Выезд из города на подконтрольную властям Украины территорию при этом усложнился, особенно после так называемого референдума, говорит Немерец.

"Намного труднее стало после объявления так называемого референдума. Почему? Потому что единственный выезд был из Херсонской области через Васильевку Запорожской области на Запорожье и очень много людей простояли в очередях по много суток. Буквально неделю назад начали хоть кого-то выпускать, пропускать. Но условия стали более жесткими, поэтому не все в состоянии уехать сейчас", – сообщил мэр Каховки.

  • Напомним, Зеленский обратился к жителям оккупированных районов Юга и Востока: захватчики будут пытаться забрать мужчин в свою армию - избегайте этого и попытайтесь уехать

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Херсонщина
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