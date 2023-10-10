Россияне усиливают военную логистику через порт Мариуполя, - депутат горсовета Забавин

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Оккупанты используют порт Мариуполя не на ту мощность, на которую они рассчитывают. Они декларируют то, что завозят в порт, как строительные материалы и гуманитарную помощь. Однако мы все прекрасно понимаем, что часть того, что они завозят в порт Мариуполя, составляет военное оборудование. и вооружение", - рассказал Забавин.

Депутат также добавил, что оккупанты используют часть стройматериалов, которые завозятся в Мариуполь, для строительства оборонительных сооружений.

"Россияне всячески пытаются скрыть тот факт, что они доставляют в порт Мариуполя оружие. Соответственно, они хотят увеличить мощности порта для того, чтобы завозить еще больше вооружения для войны. Также, если говорить о строительных материалах, которые они перевозят в порт, то часть этих материалов действительно идет на строительство новых домов. Однако другую часть они используют для строительства оборонных сооружений на временно оккупированных территориях Украины", - добавил он.