Россияне усиливают военную логистику через порт Мариуполя, - депутат горсовета Забавин
Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин сообщил, что Россия пытается увеличить пропускные возможности порта в городе, чтобы усилить военную логистику на временно оккупированные территории
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Оккупанты используют порт Мариуполя не на ту мощность, на которую они рассчитывают. Они декларируют то, что завозят в порт, как строительные материалы и гуманитарную помощь. Однако мы все прекрасно понимаем, что часть того, что они завозят в порт Мариуполя, составляет военное оборудование. и вооружение", - рассказал Забавин.
Депутат также добавил, что оккупанты используют часть стройматериалов, которые завозятся в Мариуполь, для строительства оборонительных сооружений.
"Россияне всячески пытаются скрыть тот факт, что они доставляют в порт Мариуполя оружие. Соответственно, они хотят увеличить мощности порта для того, чтобы завозить еще больше вооружения для войны. Также, если говорить о строительных материалах, которые они перевозят в порт, то часть этих материалов действительно идет на строительство новых домов. Однако другую часть они используют для строительства оборонных сооружений на временно оккупированных территориях Украины", - добавил он.
- 2 октября сообщалось, что сервис Planet.com сравнил спутниковые снимки за октябрь 2023 и октябрь 2022 года и сообщил, что Россия строит автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону до временно оккупированного Мариуполя.
- 10 октября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты готовят "подушку" для строительства железнодорожного пути на месте автомобильного пути между Новоазовском и Мариуполем.
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