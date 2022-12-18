Нам известно, какова ситуация в Беларуси. Россия увеличивает свое военное присутствие и начинает перебрасывать туда боевую технику. Мы понимаем, что это только начало и в течение нескольких недель им может удаться создать серьезное военное соединение. Конечно, понимаем, с какой целью. Как вы оцениваете темпы формирования военной группировки, военного соединения России в Беларуси?

Прежде всего мне кажется, что та мобилизация, которую ввели русские, призвала около 1 миллиона 200 тысяч солдат в армию. Конечно, не все подходят армии, часть направили на фронт, но еще часть, по моему мнению, это 250-300 тысяч, формируют новые воинские части и восстанавливают те, которые украинцы разбили на фронте летом этого года. Некоторые из тех частей попали в Беларусь, где формируются силы примерно корпуса, по моим оценкам, - россияне поллучат там около 40 тысяч солдат и они будут использовать те средства, которые они стягивали в Беларусь, а также и те, которые взяли в беларусской армии. Беларусская армия не хочет с вами воевать. Они не могут убедить беларусов, чтобы те захотели на вас напасть, поэтому россияне забрали у них часть техники для своей армии. Ну, и частично есть те беларусы, которые являются наемниками и за российские деньги захотят с вами сразиться в пределах соединенных сил, этого международного российско-беларусского корпуса. Часть войск россияне восстанавливают под Брянском, на полигоне у Воронежа и за Курском, создают новые воинские части и восстанавливают старые. На фронте в районе Сватова появились уже элементы четвертой танковой дивизии, это была когда-то дивизия из первой армии танковой гвардии, которую вы еще под Харьковом разбили в этом году. Эта дивизия восстанавливается и уже посылает подразделения на фронт.

Похоже, что россияне хотят восстановить за вашей северной границей мощные силы, которые, по моему мнению, они не будут использовать для укрепления войск на востоке, а могут ударить с севера.

Поэтому мне кажется, возможно, они хотели бы ударить вдоль Днепра по его восточной стороне, чтобы часть восточной Украины окончательно оторвать, как это они планировали раньше, и объединить с Донбассом. Они на данный момент собирают большой потенциал сил, и похоже, что они будут готовы на стыке января и февраля, они готовятся, чтобы к тому времени смогли действовать. Я оцениваю, что это будет несколько десятков, между 60 и 70, боевых батальонных групп, это очень много. Россияне владеют стратегической свободой. Почему? Потому что они не должны стеречь свои северные границы и свои южные границы с вами, поскольку они знают, что вы границ не перейдете. От Киева ли, от Житомира ли, вы не перейдете на Россию, они в этом уверены. Поэтому они с такой свободой и чувством безопасности создают эти силы. Между тем вы должны держать войска от вдоль границы от Польши, вдоль северной границы, на фронте до Херсона, а это более 1200 км. Итак, имеете гигантский потенциал на фронте и бережете этим потенциалом северные границы, откуда может быть удар. Поэтому считаю, что вы тоже должны создавать силы для того, чтобы быть готовыми отразить то нападение, к которому, вероятно, готовятся россияне. Ударят ли из Беларуси? По моему мнению, нет, потому что операционное расстояние между восточным фронтом и границей с Польшей велико, и если бы все-таки ударили, на этом отдельном направлении вы бы справились быстро, надеюсь. Между тем вашей проблемой является то, что вы должны держать войска на северной границе, чтобы оттуда чего-то не вышло. А россияне будут постоянно пугать зтим наступлением с севера и выражают такие намерения. Поэтому говорю о том, что будут бить во многих направлениях, должны быть готовы.

Согласен с вами, должны быть готовы. Похоже, что Россия может использовать тактическую схему, которая звучала бы как русские Гливице или же русско-белорусский огневой Гляйвиц. То есть, они могли бы провоцировать нас артиллерией, конечно же получить ответ. И это они могли бы использовать в качестве аргумента для усиления мобилизации беларусов. Видим, что с одной стороны российская мобилизация является неприкрытой и продолжается очень мощно, с другой стороны понимаем, что они и дальше пытаются вербовать, или мобилизовывать жителей оккупированных территорий, временно, конечно, оккупированных. И нечто подобное они могут использовать в Беларуси.

Лукашенко боится, что потеряет власть и будет еще более зависим от Путина. И потому подчиняется Путину.

Однако в целом беларусское общество не видит в украинцах врагов.

Только эти наемники пойдут на войну и, возможно, преданные Лукашенко военные, но их осталась горстка, потому что белорусы в большинстве абсолютно против войны Беларуси с Украиной. Россияне пока ищут наемников везде, где только могут, не только в Беларуси, но и в других республиках занимаются рекрутингом за деньги, чтобы хотели другие, не русские, быть солдатами в российской армии, чтобы хотели пойти на фронт, чтобы воевали против Украины. На мой взгляд, сейчас это российская политика, поскольку россияне также понемногу начинают радикализировать свои взгляды и не обязательно поддерживают войну. Путина. Поддерживать, возможно, будут, но это не равнозначно с тем, что поддерживают войну и видят Россию в войне с Украиной.

Но для новой мощной российской атаки, кроме людей, они нуждаются также в оборудовании, в том числе танках. Как вы оцениваете эту российскую вооруженную программу, в которой говорится о производстве новых танков? Насколько понимаю, сейчас их основная техника – это T-72.

Речь идет о переводе российской индустрии с мирной на военную в октябре. Поэтому они постепенно, но медленно будут растить производственные мощности. Вы знаете, что меня удивляет? Удивляет меня то, что на фронте появляются новые танки T-90 в большом количестве. По моему мнению, это не продукция с фабрик, поскольку россияне не в состоянии сделать танки за столь короткий период. На мой взгляд, здесь доходит до реэкспорта. Что это значит? А то, что, вероятно, те, кто раньше покупали у россиян эти танки, сейчас либо продают их и зарабатывают в России, либо каким-то другим способом, потому что

россияне стягивают технику, казалось, что старую T-72, но появляются танки T-90 в большом количестве.

То есть они имеют иной источник, чем военная промышленность. И потому, задумываясь над этим, я бы спросил, откуда россияне берут такое количество новейших танков, которые только несколько стран покупали. Мы сейчас не разжигаем войны политической дискуссией, но это проблема, что россияне имеют танки, которых иметь не должны. Есть танки T-72, которые есть на фронте, ремонтируют многие танки. Многие танки, которые вы уничтожили, они вывезли и отремонтировали. На разных заводах у них построенная ремонтная сеть, ремонтировали они их и в Беларуси. Эта техника попадет на фронт, но сейчас она попадает в руки уже мобилизованных и нанятых в армию в октябре. Это позволяет им создавать новые военные подразделения, которые, как вы говорили, могут использовать для нового мощного нападения.

Россияне понемногу восстанавливают свои боевые возможности. На мой взгляд, не только силами своей промышленности, но и благодаря сотрудничеству с другими, поставляющими им снаряжение и технику.

Надо спросить сейчас, кто это делает. Если кто-то это делает, а таки вероятно делает, то он принимает участие в войне против Украины.

Мы понимаем, что часть этого оборудования идет через Каспийское море, много иранских и не только кораблей идут через Каспий и что-то привозят. Известно, что Россия готовится привезти огромное количество баллистических ракет из Ирана. Но, возможно, речь идет и о танках, и не только, а еще о других каких-то бронемашинах. Но, например, сколько танков T-90 потребовалось бы россиянам для того, чтобы сделать свое беларусское соединение мощным?

Вероятно не из продукции российской военной промышленности, которую они в состоянии изготовить. Потребности очень большие, по моему мнению,

они хотят сформировать около 40 батальонных боевых групп, это в каждой такой группе будет по 30 таких танков, поэтому должны иметь 1200 новых танков.

Они точно не в состоянии этого изготовить. По-моему, они их стягивают отовсюду, откуда только могут. Возможно, в этом помогают бывшие республики, не знаю. Есть нефть, продают нефть по низким ценам. Возможно, есть какой-то бизнес с кем-то, у кого такие танки есть и кто помогает России, а мы об этом не знаем, несмотря на эмбарго, несмотря на санкции. Между тем, по состоянию на сегодняшний день россиянам нужны около 1200 танков класса и категории T-72, T-72B и T-90. Ищут и ремонтируют всюду, где только могут. И по моему мнению, не раньше февраля будет их достаточно, чтобы такую операцию начать. Но танки постоянно им неизвестно, откуда поступают.

Как вы оценили бы возможность новой атаки на Киев? Мы понимаем, что Киев — наша столица, достаточно мощная оборона, но все равно понимаем, что это стратегический вопрос для России. И видим, что они используют геноцидальную человекоубийственную практику, в том числе и так называемыйо энергетический геноцид. То есть они продолжают уничтожать наши инфраструктурные объекты. Конечно, чтобы вызвать библейский исход людей, и с другой стороны они готовятся к боям, возможно, к тотальной войне.

Они не знают и не уважают никакие конвенции. Бесправие, они только этого придерживаются. Между тем, они хотят создать в Украине гуманитарный кризис. Уничтожая инфраструктуру, хотят вызвать в Украине гуманитарный кризис, лишить вас тепла, электричества, воды. Всего того, что приведет к выезду людей. Особенно из районов Востока Украины. Возможно хотят, чтобы восточная Украина осталась без украинцев, чтобы легче было там захватить власть, но им это только так кажется. Сейчас вы спрашиваете о киевском направлении.

Россияне имеют достаточно опыта из-под Киева с начала войны, поэтому не пойдут на Киев,

потому что знают, что там будет ждать поражение и месть. Поэтому захотят ту операцию, которую планируют на севере, объединить с продолжающимися на востоке операциями, то есть в Луганской и Донецкой областях. Тогда главной целью будет объединить это наступление с севера с теми, что на востоке на Луганском и Донецком направлениях. Полагают, что это поможет им получить Донбасс. Поскольку этот Донбасс для вас так важен, как для Польши Силезия или Шленск, экономический и промышленный центр. Поэтому россияне очень хотели бы вырвать Донбасс. Но верю, что им это не удастся. Тем временем нападение на Киев я исключаю. Потому что россияне уже однажды получили под Киевом отворот, поэтому во второй раз на это не пойдут, чтобы снова получить поражение. Итак, будут делать попытки увеличить свои возможности на Востоке.

Господин генерал, понимаем, что именно танки являются инструментом для контрнаступления или наступления. Ну и собственно сейчас мы нуждаемся в танках, но знаменитые Abrams до сих пор не доехали до Украины. Благодаря Богу и польскому правительству мы получили польские Krab'ы от Польши. Но это конечно не Abrams'ы, хотя это тоже очень важная помощь.

Прежде всего нужно убедить американцев, убедить НАТО, что вам необходимы танки такого поколения как Abrams'ы, Leopard'ы или K-2, Черная пантера. Сейчас ситуация такова, что россияне восстанавливают свои возможности. Сила российской армии восстанавливается, растет. Надо обязательно и неоднократно помогать, увеличивая помощь для Украины. Следует дать украинцам больше новых технологий, больше новой техники, возможно и Abrams, которые позволят эффективно воевать против российских T-90. Это настоятельная необходимость и решение стоит принять как можно скорее, потому что вам сейчас будет сложнее защищаться, поскольку российская армия восстанавливается и растет. Поэтому вас нужно больше и больше поддерживать

Готовимся к зимней войне. Понимаем, что с одной стороны Россия хотела бы сама атаковать, с другой стороны, понимаем, что наше командование, Генштаб готовятся к очевидным действиям. Понимаем, что есть вполне хорошая перспектива войти на оккупированные территории Юга нашей страны. А это значит, что мощный удар по российским оккупационным позициям на Юге мог бы полностью изменить ситуацию. В конце концов мы понимаем, что оккупированный Крым также окажется под огневым контролем.

В общем, наиболее удобным для вас направлением является Запорожье-Мелитополь или Запорожье-Бердянск. Так, чтобы этим наступлением отрезать Россию от сухопутной связи с Крымом. Это очень важно и считаю, что это должно быть сделано. Я даже говорил, что это нужно было сделать в августе-сентябре, когда российская армия была самой слабой. Сейчас российская армия слабой не является, вам следует иметь в виду, что они на Запорожском направлении к западу от Донецка строят оборону, к северу от Мелитополя стягивают свои войска, вы им эти войска уничтожаете HYMARS'ами, артиллерией, но они этих войск там собирают каждый раз больше. Следует быть очень рассудительными и знать, когда ударить, чтобы разбить эти войска и дойти до Азовского моря, чтобы этот сухопутный коридор Россия-Крым перерезать. И тогда можно думать о том, чтобы окружить войска между Каховским водохранилищем и Херсоном – разбить их там, и подойти под Крым.

Соглашаюсь с вами. Но с другой стороны понимаем, что это важнейшая цель на этом этапе операции для россиян. Удержать оккупированные территории. Конечно, мы на это не согласимся, но выглядит так, что Россия, в частности Путин надеются на так называемую долгую войну. То есть, не обязательно, что все может закончиться в следующем году.

Конечно, долгая война ни вам, ни России не нужна. Путин вероятно этого будет хотеть, но, по моему мнению, он надеется на то, что вы измотаетесь. Путин очень надеется на то, что долгая война Украину истощит, уничтожит Украину, чтобы Украина не могла возродиться, потому что будет все время в состоянии войны, не будет нормально функционировать.

Поэтому возникает вопрос, как долго России можно позволить, чтобы она уничтожала Украину.

Я считаю, что Путин может и надеется на долгую войну, но долгая война нереальна в глобальном мире ввиду того, что она влечет за собой кризис во всем мире. Кризисы политические, очень глубокий экономический кризис. А экономические кризисы – это шаг к глубоким общественным кризисам. Поэтому те страны, которые могут высказаться по этому вопросу, будут делать все, надеюсь, чтобы заставить Путина прекратить войну и начать разговаривать с вами на ваших условиях. Ибо я не представляю себе, чтобы вы отступили от чего-то. Ваш президент говорит, что ни шагу назад, и так должно быть. Между тем речь идет о том, чтобы заставить Путина прекратить войну, чтобы он вывел войска и прекратил агрессию, потому что война миру не на пользу, мир погружается в глубокий экономический кризис. Но кризис затрагивает всех, Польшу тоже. Поэтому нужно сделать все, чтобы дать вам шансы на то, чтобы вы выиграли эту войну. Не обязательно на поле боя, но и за столом переговоров тоже, но на украинских условиях. Россияне должны покинуть Украину.

По вашему мнению, что для нас было бы сейчас самым важным? Речь идет о военной поддержке со стороны Запада для того, чтобы заставить россиян забрать свои интервенционные единицы. То есть это можно реализовать после конкретного очевидного военного поражения?

Первое дело – это то, имеете ли вы как страна политическую волю к выполнению глубоких ударов. В искусстве войны есть такое понятие как стратегия глубоких ударов. Вы это показали, ударяя по Саратову и по самолетам на аэродроме в Саратове. Похоже, что вы точно имеете право выполнять глубокие удары и соответственно должны иметь право распоряжаться такими средствами, которые позволили бы уничтожать российские резервы, российскую армию в глубине России. На аэродромах, их логистические базы, военные, склады оружия. Вы должны иметь такие ракеты, которые улетят, например, на 300 км, ATACM'ы или HYMARS'ы. Вы должны иметь много боеприпасов, потому что на данный момент нужно получить преимущество артиллерии, уничтожая все российские формирования, которые есть на вашей территории. А это может обеспечить только большое количество артиллерии, и ракетной, и ствольной. Поэтому следует укрепить артиллерию, чтобы вы могли российские войска уничтожать там, где они размещаются, и на боевых позициях, и в районах ожидания боев, чтобы россияне потеряли боевую способность. Отлично работают ваши партизаны, которые уничтожают склады боеприпасов, склады их топлива, а значит, ослабляют способность российской армии удерживаться на позициях. Ключом к этому вляются дальнобойные средства и средства любой досягаемости, которые позволят вам уничтожать российские войска в районах, где они готовятся, где склады боеприпасов, где склады топлива, где есть их аэродромы, чтобы они не могли атаковать Украину средствами со своей территории .

Соглашаюсь с вами. Но с другой стороны понимаем, что это важнейшая цель на этом этапе операции для россиян. Удержать оккупированные территории. Конечно, мы на это не согласимся, но выглядит так, что Россия, в частности, Путин надеются на так называемую долгую войну. То есть, не обязательно, что все может закончиться в следующем году.

Во вторник будет 300 дней войны. Поэтому, я считаю, что здесь есть ведущая роль у Соединенных Штатов и шефа НАТО Столтенберга. Они должны принять такие решения, которые заставят другие страны приложить усилия, чтобы усилить вас и поддержать оружием и снаряжением, ваше войско.

Должны принять такие политические меры, которые заставят Путина отступить, или заставят всех тех, кто помогает Путину, прекратить это.

А ему точно кто-то помогает, поэтому эту помощь надо отрезать. Путин не может владеть боеприпасами, у него не может быть танков. Поскольку у него все это заканчивается, он получает боеприпасы из Северной Кореи, и откуда еще не знаю, но получает их много. Это позволяет ему стрелять в вас. Следовательно, нужно принять такие политические меры, которые сделают невозможным для России получение помощи от других стран, также и от Китая.

"Patriot'ы". Что вы думаете о системах Patriot? Американцы обещают нам одну систему Patriot, что немного, но лучше чем ничего. Как вы оцениваете эту игру?

Политики вместо того чтобы действовать, дискутируют дать Patriot'ы или не дать Patriot'ы. Немецкие или какие. Теряем время, а у вас времени нет. Вам нужны Patriot'ы, вы не можете ждать. И когда их получите, сможете уничтожать баллистические ракеты, которые выстреливают с самолетов из-за Каспийского моря. Поэтому, думаю, это хорошее движение, и чем быстрее, ты лучше. Вы справитесь с Patriot'ами сразу, как их получите. Ибо украинские солдаты уже подготовлены для выполнения ими задач по сбитию российских баллистических ракет.

Попрошу вас о кратких итогах. Как вы оцениваете, например, Суровикина и российский план операции в течение ближайших 2-3 месяцев?

Это изменение в русской армии исправило качество командования в армии. Суровикина я не знаю лично и не знаю ничего об этом человеке, но между тем россияне начали действовать более эффективно. Возможно это из-за Суровикина и из-за того, что сменили командование. Они перешли на систему командования похожую на украинскую, потому что убедились, что ваша система более эффективна, то есть децентрализация командования. Вы это делаете с самого начала очень хорошо, русские делали это плохо, но сейчас похоже, что они многому учатся у вас, вы им даете уроки, как следует вести войну, они у вас учатся. Но это имеет высокую цену конечно. Какая перспектива? Главным образом на этот момент россияне ведут стратегическую оборонную операцию, они будут хотеть любой ценой удержать Бахмут, потому что Бахмут – это ворота на Донбасс, в Славянск и Краматорск. Будут делать все, чтобы пробить Бахмут и уйти вглубь, под Краматорск и под Славянск. Должны обороняться в этом направлении. На остальных направлениях, на северном Харьковском и на южном Херсонском будут так называемые изгибы фронта, то есть будут бить по вашим оборонным позициям, ангажируя ваши войска, чтобы вы не могли использовать их по другим направлениям.