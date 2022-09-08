Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целях противодействия утечке информации о перемещении оккупационных подразделений на железнодорожной станции населенного пункта Сокологорное вооруженные силы Российской Федерации усилили фильтрационные меры.

На временно захваченных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к так называемым референдумам, оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома до 1 октября. В случае отказа жилье российские захватчики угрожают "национализировать".

В оккупированной части Чугуевского района Харьковской области враг начал активные меры по принудительной мобилизации местного населения. Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в Волчанск, в так называемый вербовочный центр.

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