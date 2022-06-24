Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Из-за активного сопротивления гражданского населения и партизанского движения на временно оккупированных территориях россияне усиливают фильтрационные меры. Мы понимаем, что такая реакция на сопротивление наших граждан неизбежна от россиян. Однако не нужно говорить, чтобы наши граждане остановили сопротивление. Украинцы боролись и будут бороться с оккупантами. Сопротивление на Херсонщине становится все более массовым и активным", - рассказал Соболевский.

Соболевский добавил, что коллаборанты на временно оккупированных территориях обязательно будут наказаны.

"Колаборанты на временно оккупированных территориях обязательно будут наказаны. Их ждет суд или расправа от наших партизан. Как мы видим наши ребята достаточно эффективно работают на временно оккупированных территориях. Поэтому у них еще есть шанс обратиться в СБУ и сдаться. Тогда их смогут судить по нашим законам. В противном случае не все коллаборанты доживут до суда", - добавил Соболевский.

Утром 24 июня в Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Дмитрия Савлученко , которого оккупанты назначили "начальником департамента семьи, молодежи и спорта"

Ранее в Херсонской области взорвали авто коллаборанта Юрия Турулева , однако предатель остался жив.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb