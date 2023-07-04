Россияне усиливают антиукраинскую пропаганду на оккупированной части Запорожской области

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, большинство враждебных телеграм-каналов и сообществ в других соцсетях распространяют нарративы о том, что украинская власть, в отличие от российского руководства, якобы не способна обеспечить надлежащий уровень жизни на подконтрольных ей территориях.

Также оккупанты распространяют фейковую информацию о "незаконном повышении цен на коммунальные услуги в Запорожье" и "распространении эпидемии кишечных заболеваний из-за халатности коммунальных служб в районных центрах". Кроме того, захватчики уверяют жителей ТОТ в том, что руководство Никополя якобы пренебрегает безопасностью граждан и имеет в населенном пункте заброшенные укрытия. Также они утверждают, что власти Новомосковска якобы воруют бюджетные средства на закупки консервов.