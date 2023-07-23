Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 23 июля 2023 года страна-агрессорка потеряла:

личного состава – около 241 960 (+630) солдат

танков ‒ 4151 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 8105 (+9)

артиллерийских систем – 4658 (+29)

РСЗО – 697 (+0)

средств ПВО ‒ 451 (+3)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3958 (+14)

крылатых ракет ‒ 1298 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 7172 (+13)

специальной техники ‒ 696 (+5)

Окончательные данные уточняются.

Россияне усилили репрессии против работников ЗАЭС, отказывающихся сотрудничать с оккупационными властями

Во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В своде добавляют, что украинцы продолжают сопротивляться: не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации и тому подобное.

По данным Генштаба, к работникам, которые отказываются сотрудничать с россиянами, захватчики применяют меры психологического и физического воздействия. Сотрудники Росгвардии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные деньги, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны.

ВСУ уничтожили 4 разведывательных БпЛА и поразили 21 артсредство на огневых позициях врага

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.



Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель врага.

На фронте произошло около 50 боевых столкновений: ситуация по направлениям

В Генштабе ВСУ сообщают, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе пострадали Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Угроиды, Рясное Сумской области и Казачья Лопань, Стрелка, Терновая и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды Луганской области и Торского и Григорьевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар возле Северного Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Победа на Донетчине.

На Шахтерском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационных ударов возле Благодатного и Макаровки и осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Берислав, Антоновка, Белозерка, гигантское Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россия нанесла 58 авиаударов и совершила 81 обстрел из РСЗО по Украине в сутки

Ночью против 23 июля российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли авиационный удар, применив ударные дроны типа Shahed. В результате успешной боевой работы все 5 ударных БПЛА были уничтожены нашими воинами.



Кроме того, враг нанес 4 ракетных, 58 авиационных ударов и произвел 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура.