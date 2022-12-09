Россияне усилили репрессии против работников ЗАЭС, - Энергоатом

Об этом НАЭК "Энергоатом" информировало в телеграмме.

8 декабря военные РФ ворвались в помещение Управления социальных программ ЗАЭС и сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова.

"После жестокого избиения захватчики вывели их из помещения и увезли в неизвестном направлении", - пишет прессслужба.

Также россияне удерживают начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера. Энергоатом отмечает, что мужчина является лицензированным лицом и непосредственно отвечает за ядерную и радиационную безопасность.

В компании отмечают: такими репрессивными мерами оккупанты стремятся добиться лояльности от украинского персонала станции. В частности, увеличить количество специалистов, присоединившихся к так называемому АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС", которой руководит Росатом.

"Но захватчикам это не удается, так как персонал сопротивляется, поэтому они свирепствуют и превращаются в настоящих полицаев и тюремщиков, усиливая бандитские нападения на патриотических работников ЗАЭС, которые стремятся продолжать работать в Украине", - пишет НАЭК "Энергоатом".

Напомним, 27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что есть признаки того, что кафиры собираются покинуть ЗАЭС. В Кремле эту информациюопровергли .

Кроме того, заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук перешел на сторону кафиров.

2 декабря сообщалось , что Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется на разрешение ситуации вокруг ЗАЭС до конца года.

6 декабря в Росатоме заявили , что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.

8 декабря Энергоатом информировал , что днем ранее российские захватчики завезли на территорию Запорожской атомной электростанции несколько реактивных систем залпового огня "Град" и разместили вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

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