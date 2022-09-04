Россияне усилили полицейский режим в оккупированных населенных пунктах Юга Украины
В южном регионе россияне усилили административно-полицейский режим в тех населенных пунктах, которые находятся под их контролем
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В операционной зоне южнобузского направления ситуация стабильно сложная, но контролируемая. Продолжаются меры по уничтожению запасов и резервов противника, поражению пунктов управления и огневому контролю транспортных путей. Оккупанты, чувствуя опасность, усилили административно-полицейский режим в подконтрольных населенных пунктах, продолжают попытки налаживания переправ", - говорится в отчете.
В течение дня, 3 сентября, два российских штурмовика Су-25 и четыре Ми-8, тяжелая артиллерия, минометы, танки и РСЗО били по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам.
- За сутки, 3 сентября, украинская авиация нанесла 24 удара по позициям и транспортным путям россиян на Юге.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное