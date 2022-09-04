Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В операционной зоне южнобузского направления ситуация стабильно сложная, но контролируемая. Продолжаются меры по уничтожению запасов и резервов противника, поражению пунктов управления и огневому контролю транспортных путей. Оккупанты, чувствуя опасность, усилили административно-полицейский режим в подконтрольных населенных пунктах, продолжают попытки налаживания переправ", - говорится в отчете.

В течение дня, 3 сентября, два российских штурмовика Су-25 и четыре Ми-8, тяжелая артиллерия, минометы, танки и РСЗО били по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам.

За сутки, 3 сентября, украинская авиация нанесла 24 удара по позициям и транспортным путям россиян на Юге.

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