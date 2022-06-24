Россияне уничтожили с вертолета мост на подъезде к Лисичанску, - ОГА
Пока переправой сможет проехать только легковой транспорт, грузовики этой дорогой пройти не смогут
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Отмечается, что российские войска нанесли авиаудар по мосту, расположенному на подъезде к Лисичанску. По словам Гайдая, огонь кафиры вели из вертолета.
ОГА сообщает, что в результате городов был поврежден до такой степени, что им сможет проехать только легковой автомобиль. Грузовики в Лисичанск по этому мосту не проедут.
- Утром 24 июня Гайдай сообщил , что украинским военным придется отойти от Северодонецка в Луганской области, ведь растет число погибших
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