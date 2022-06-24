Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Отмечается, что российские войска нанесли авиаудар по мосту, расположенному на подъезде к Лисичанску. По словам Гайдая, огонь кафиры вели из вертолета.

ОГА сообщает, что в результате городов был поврежден до такой степени, что им сможет проехать только легковой автомобиль. Грузовики в Лисичанск по этому мосту не проедут.

Утром 24 июня Гайдай сообщил , что украинским военным придется отойти от Северодонецка в Луганской области, ведь растет число погибших

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