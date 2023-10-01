Россияне уничтожили последний украинский мурал в Мариуполе
Российские захватчики разрушили последний мурал в Мариуполе, являвшийся символом свободы, мира и права на счастье. Таким образом они продемонстрировали, что для них свобода и достоинство ничего не стоят
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Захватчики разрушили мурал против насилия. Его нарисовал художник Александр Корбан в 2020 году на стене многоэтажки по проспекту Мира, 107. Это часть общего ансамбля площади Свободы. Как и мурал "Милана", который россияне уничтожили перед этим", - говорится в сообщении.
На мурале была изображена женщина, которая смогла разорвать круг насилия и начать новую жизнь. Это был символ свободы, мира и права на счастье.
Уничтожив мурал, оккупанты продемонстрировали, что для них свобода и достоинство – ничего не стоят. Поэтому уничтожают любой намек на возможность свободной и мирной жизни.
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