Россияне уничтожили последний украинский мурал в Мариуполе

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Захватчики разрушили мурал против насилия. Его нарисовал художник Александр Корбан в 2020 году на стене многоэтажки по проспекту Мира, 107. Это часть общего ансамбля площади Свободы. Как и мурал "Милана", который россияне уничтожили перед этим", - говорится в сообщении.

На мурале была изображена женщина, которая смогла разорвать круг насилия и начать новую жизнь. Это был символ свободы, мира и права на счастье.

Уничтожив мурал, оккупанты продемонстрировали, что для них свобода и достоинство – ничего не стоят. Поэтому уничтожают любой намек на возможность свободной и мирной жизни.