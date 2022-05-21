Россияне уничтожили почти 90% домов в селе Ольховка Харьковской области, - Синегубов

Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Россияне сюда зашли еще в первые дни полномасштабного вторжения. Когда мы выгнали оккупантов, село постепенно возвращается к нормальной жизни. Зазватчики уничтожили практически 90% домов", - написал он.

Синегубов отметил, что правоохранители фиксируют военные преступления российской армии.

"Как и в других освобожденных населенных пунктах, окупанты оставили сотни минирований, все время после освобьождения здесь работают военные и взрывотехники", - добавил глава ОВА.

Он назвал приоритетами восстановление критической инфраструктуры, обеспечение соцвыплат и гуманитарной помощи.