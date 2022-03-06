Россияне уничтожили патрульный катер "Славянск", - мэр Южного

Об этом мэр города Южный Владимир Новацкий, передает УП .

"3 марта был нанесен авиаудар вражеским самолетом РФ по патрульному катеру "Славянск". В результате попадания крылатой ракеты "воздух-земля" катер затонул. Пропали без вести люди. Среди них - житель города Южный Дмитрий Махлин 1983 года рождения", - сказал он.

Новацкий добавил, что мужчина исчез еще 3 назад.