Россияне уничтожили патрульный катер "Славянск", - мэр Южного
В Одесской области после ракетного удара армии РФ затонул патрульный катер "Славянск" ВМС Украины
Об этом мэр города Южный Владимир Новацкий, передает УП .
"3 марта был нанесен авиаудар вражеским самолетом РФ по патрульному катеру "Славянск". В результате попадания крылатой ракеты "воздух-земля" катер затонул. Пропали без вести люди. Среди них - житель города Южный Дмитрий Махлин 1983 года рождения", - сказал он.
Новацкий добавил, что мужчина исчез еще 3 назад.
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