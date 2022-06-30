Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм.

По его словам, россияне тратят практически все усилия на захват Лисичанска, обстреливая его из всех имеющихся видов вооружения. В городе сложно найти безопасное место. В течение 30 июня оккупанты совершили несколько авианалетов на Лисичанск, чем вызвали большое количество разрушений.

"Так, авиаудары нанесены по территории нефтеперерабатывающего завода и в районе Волчеяровки. Полностью уничтожено помещение отдела полиции. В город регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера одна ДРГ была обезврежена. Повреждено такое количество домов, что уже не успевают подсчитывать. В подвальном помещении одного из них после ликвидации пожара обнаружили тело женщины без признаков жизни", - подчеркнул руководитель ОВА.

Кроме того, захватчики не прекращают обстреливать территорию вдоль Северского Донца. Пострадали берега и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Почти постоянно под вражеским огнем находится район Донсоды.

"Враг не оставляет намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск - Бахмут. 29 июня им обстреляна гражданская инфраструктура Лисичанска и Верхнекаменки. Сегодня утром россияне ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода", – отметил Сергей Гайдай.

По состоянию на 30 июня в Лисичанске на Луганщине находятся около 15 тыс. гражданских , в городе продолжается "тихая" эвакуация.

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