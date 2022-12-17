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Россияне уничтожили Ханский дворец во временно оккупированном Бахчисарае

17 декабря, 2022 суббота
14:06
Культура

Оккупанты в Крыму уничтожили Золотой кабинет Крым-Герай Хана в Бахчисарае: демонтирована крыша и ансамбль цветных витражей

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в твиттер.

Она отметила, что россияне в Крыму уничтожили уникальную культурную достопримечательность крымских татар - Золотой кабинет Крым-Герай Хана в Бахчисарае. Там демонтирована крыша и цветные витражи.

"Российские террористы не умеют ничего другого, кроме убивать, разрушать все прекрасное, стирать национальную память и идентичность моего народа", - подчеркнула Эмине Джапарова.

Она, как глава национальной комиссии Украины, призвала ЮНЕСКО должным образом отреагировать на российские преступления против культурного достояния во временно оккупированном Крыму.

  • Напомним, ранее первая заместитель министра иностранных дел сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину преступные оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным, а общий срок заключения их уже составляет более 1300 лет.

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Крым
война с Россией
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