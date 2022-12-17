Россияне уничтожили Ханский дворец во временно оккупированном Бахчисарае
Оккупанты в Крыму уничтожили Золотой кабинет Крым-Герай Хана в Бахчисарае: демонтирована крыша и ансамбль цветных витражей
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в твиттер.
Она отметила, что россияне в Крыму уничтожили уникальную культурную достопримечательность крымских татар - Золотой кабинет Крым-Герай Хана в Бахчисарае. Там демонтирована крыша и цветные витражи.
"Российские террористы не умеют ничего другого, кроме убивать, разрушать все прекрасное, стирать национальную память и идентичность моего народа", - подчеркнула Эмине Джапарова.
Она, как глава национальной комиссии Украины, призвала ЮНЕСКО должным образом отреагировать на российские преступления против культурного достояния во временно оккупированном Крыму.
- Напомним, ранее первая заместитель министра иностранных дел сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину преступные оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным, а общий срок заключения их уже составляет более 1300 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное