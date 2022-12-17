Россияне уничтожили Ханский дворец во временно оккупированном Бахчисарае

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в твиттер.

Она отметила, что россияне в Крыму уничтожили уникальную культурную достопримечательность крымских татар - Золотой кабинет Крым-Герай Хана в Бахчисарае. Там демонтирована крыша и цветные витражи.

"Российские террористы не умеют ничего другого, кроме убивать, разрушать все прекрасное, стирать национальную память и идентичность моего народа", - подчеркнула Эмине Джапарова.

Она, как глава национальной комиссии Украины, призвала ЮНЕСКО должным образом отреагировать на российские преступления против культурного достояния во временно оккупированном Крыму.

Напомним, ранее первая заместитель министра иностранных дел сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину преступные оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным, а общий срок заключения их уже составляет более 1300 лет.

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