Россияне уничтожили известный мурал в Мариуполе, - Андрющенко
Оккупанты в Мариуполе закрыли строительными материалами мурал, посвященный жертвам российской агрессии
Об этом в телеграмме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мурал "Милана" полностью уничтожен. Восстановление после проделанных работ - невозможно даже в будущем. Настоящее величие русской культуры",- пишет Андрющенко.
Напомним, что мурал на проспекте Мира, 101 в Мариуполе – работа киевского художника Александра Корбана. На фасаде многоэтажки он изобразил Милану Абдурашитову, пострадавшую во время вражеского обстрела микрорайона "Восточный" в 2015 году.
Из-за атаки оккупантов Милана потеряла ногу, ее мать погибла.
Через три года Корбан создал мурал с изображением Миланы, работа стала символом трагедии и преступлений, совершивших войска РФ на территории Украины.
"Официальным поводом оккупанты назвали "восстановление теплового контура". На самом деле – попытка уничтожить память о собственных преступлениях и обстрелах нашего города еще в 2015 году. Ведь мурал стал символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление", – утверждают в городском совете Мариуполя.
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