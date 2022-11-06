Россияне уничтожили известный мурал в Мариуполе, - Андрющенко

Об этом в телеграмме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мурал "Милана" полностью уничтожен. Восстановление после проделанных работ - невозможно даже в будущем. Настоящее величие русской культуры",- пишет Андрющенко.

Напомним, что мурал на проспекте Мира, 101 в Мариуполе – работа киевского художника Александра Корбана. На фасаде многоэтажки он изобразил Милану Абдурашитову, пострадавшую во время вражеского обстрела микрорайона "Восточный" в 2015 году.

Из-за атаки оккупантов Милана потеряла ногу, ее мать погибла.

Через три года Корбан создал мурал с изображением Миланы, работа стала символом трагедии и преступлений, совершивших войска РФ на территории Украины.

"Официальным поводом оккупанты назвали "восстановление теплового контура". На самом деле – попытка уничтожить память о собственных преступлениях и обстрелах нашего города еще в 2015 году. Ведь мурал стал символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление", – утверждают в городском совете Мариуполя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb