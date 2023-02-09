Россияне уничтожили исторический центр Мариуполя, - городской совет
Мариупольский городской совет сообщил, что захватчики разрушили исторический центр временно оккупированного города: среди изуродованных зданий - первый банк Мариуполя и кинотеатр "Победа"
Об этом пресс-служба Мариупольского городского совета написала в телеграме.
Россияне разрушили исторический центр Мариуполя: первый банк города, кинотеатр "Победа" - все здания изуродованы от атак оккупантов.
"Центральный проспект Мира, где находились здания конца XIX - начала XX вв. теперь превращен в руины. Архитектурные памятники, пережившие Вторую мировую войну, не смогли пережить рашистскую блокаду и оккупацию", - отметили в совете.
- Напомним, 4 февраля советник мэра Петр Андрющенко сообщал, что Россия стягиваетвойска в Мариуполь и окрестности – их численность перевалила за 30 тысяч, что может означать подготовку наступления.
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