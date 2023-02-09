Россияне уничтожили исторический центр Мариуполя, - городской совет

Об этом пресс-служба Мариупольского городского совета написала в телеграме.

Россияне разрушили исторический центр Мариуполя: первый банк города, кинотеатр "Победа" - все здания изуродованы от атак оккупантов.

"Центральный проспект Мира, где находились здания конца XIX - начала XX вв. теперь превращен в руины. Архитектурные памятники, пережившие Вторую мировую войну, не смогли пережить рашистскую блокаду и оккупацию", - отметили в совете.