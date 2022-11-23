Россияне уничтожили инфраструктуру Изюма на 80%, - Синегубов
80% инфраструктуры и жилых домов Изюма на Харьковщине подверглись разрушениям
Об этом говорится на сайте Харьковской областной военной администрации.
Из-за активных боевых действий в Изюме уничтожено или разрушено около 80% зданий инфраструктуры и жилищного фонда. Также россияне уничтожили технику коммунальных предприятий города.
"В этом вопросе будем обращаться за помощью к территориальным общинам Львовщины, Ивано-Франковщины, Киевщины и других регионов. Рассчитываем на поддержку. К сожалению, Изюм больше всего пострадал от оккупантов - город уничтожен на 80%. Об этом знают все. Поэтому местный власти нужно уже налаживать партнерство", - информировал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Несмотря на разрушение и большое количество взрывоопасных предметов в городе, продолжаются восстановительные работы.
Известно, что в Изюме снова работает "Укрпочта", также возобновил работу ряд банков:
"Возобновили работу ПриватБанк , Ощадбанк, работают банкоматы "УкрСибБанка". Люди могут получать наличные средства и пенсии уже через банкоматы", - сказал начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.
Восстанавливается и транспортное сообщение с городом: в Изюм и Балаклею курсируют электрички, из столицы ходит поезд Киев — Изюм, снова движение автобусов от Изюма, Барвенкового и Балаклеи.
Начальник Изюмской районной администрации отметил, что продолжается восстановление двух центральных больниц: Изюмской и Балаклейской.
"Работы проводятся быстрыми темпами и надеемся, что к новому году мы Балаклейскую Центральную районную больницу запустим в полном объеме", - сказал Степан Масельский.
- Напомним, 17 ноября оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру Харьковщины: 8 работников предприятия и полицейских получили ранения во время ликвидации последствий удара.
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