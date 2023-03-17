Об этом он рассказал в фильме документальной трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле", передает пресс-служба ГУР.

"Без восстановления контроля за островом Змеиный было невозможно любое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили", - подчеркнул Буданов.

Однако ключевым для освобождения острова стало затопление флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ Нептун.

Так, командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неежпапа отметил, что затопление ракетного крейсера "Москва", уничтожение нескольких десантных кораблей, катеров противника, в общем нарушение логистики острова Змеиный - все это в дальнейшем повлияло на освобождение этого острова.

"Это касается морского компонента. Что касается воздушного компонента - это знаменитые наши "байрактары" морской авиации, работавшие с первых дней войны, начиная с Херсонской области, и впервые их Украина применяла по боевому по морским целям", - отметил он.

В свою очередь о сопротивлении, которое оказывали вражеские войска на Змеином, рассказал командир одной из штурмовых групп спецназначения ГУР МО Украины с позывным "Скин": "Сооружений было много. Им было где прятаться, они очень быстро двигались, они не сидели на одном месте, они постоянно меняли позиции, они готовились к обороне. Я вам скажу, это достаточно эпическая битва была".

Он добавил, что тогда россияне "нагнали на остров кучу людей, вертушек, всего остальных - их там просто умножили на ноль и все. И они сделали жест доброй воли".

Справочно. Атаки РФ на украинский остров Змеиный начались 24 февраля 2022 года с ракетных обстрелов украинского пограничного гарнизона и последующего его захвата. Связь с находившимися на острове пограничниками была потеряна. 26 февраля ГНСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы.

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ Нептун.

30 июня 2022 года российский гарнизон был спешно эвакуирован. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам.

4 июля наши военные установили на острове флаг Украины. В министерстве обороны США заявили, что остров Змеиный в Черном море был освобожден от россиян благодаря успешным действиям украинских военных.