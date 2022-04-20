Россияне уничтожили больницу в Баштанке Николаевской области
В Николаевской области россияне обстреляли больницу в Баштанке
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
Есть пострадавшие, но обошлось без смертей.
"Когда слов уже почти не осталось... Рашисты, не хотите рассказать, как бомбите больницы? Как вам такой сюжет: "русские падали, бомбили больницу в Баштанке. Уничтожены отделения диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов… есть пострадавшие". Слава Богу, в Баштанке все обошлось без смертей и не пострадали дети", - говорится в сообщении Замазеевой.
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