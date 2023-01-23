Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне уничтожили более 500 объектов культурного наследия, - Минкульт

Россияне уничтожили более 500 объектов культурного наследия, - Минкульт

23 января, 2023 понедельник
01:26
война с Россией

Российские оккупанты уничтожили по меньшей мере 553 объекта украинского культурного наследия с начала полномасштабного вторжения

Об этом сообщил эксперт Управления национального наследия Польши Марек Лемеш со ссылкой на Минкульт Украины.

"В Чернигове, где мы работаем, исключительно благодаря работе моих украинских приятелей, которые собирали данные об уничтожении, было 38 объектов, официально фигурировавших в списке уничтоженных, сейчас же мы удвоили перечень в этом списке. Напомню, что в Чернигове российские военные формирование дислоцировались менее 5 недель", - отметил он.

Марек Лемеш подчеркнул, что, по данным Министерства культуры Украины, россияне уничтожили по меньшей мере 553 объекта украинского культурного наследия.

"Среди них 234 уже проверены ЮНЕСКО. Это, вероятно, только вершина айсберга", - добавил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что, несмотря на ведение учета потерь, невозможно полностью оценить масштаб ущерба, который российские военные наносят Украине. При этом уничтожение памятников и культурных объектов сопровождается ограблением музейных коллекций и уничтожением украинских книг.

"Если примем во внимание вид военных действий, к которым они (российские оккупанты, - ред.) прибегают во время боев в Украине, а это авиация, бомбардировки; если мы примем во внимание российскую стратегию, которая в большой степени основывается на концентрации массированных артиллерийских обстрелов, то можно сказать, что на самом деле конфликт в Украине, если мы говорим о культурном наследии, нельзя ни с чем сравнить, ни с одним вооруженным конфликтом после 1945 года", - сказал Марек Лемеш.

  • 21 ноября пресс-служба Министерства культуры и информационной политики отметила, что российская армия разрушила или повредила почти 800 объектов культуры в Украине. В ведомстве добавили, что власти сотрудничают с международными организациями, в частности с ЮНЕСКО, чтобы укрепить эти объекты накануне зимы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Культура
Читайте также:
російські танки, окупанти, оркі
22 января, 2023 воскресенье
В ГУР выяснили, когда Россия планирует в Украине новое большое наступление
Володимир Путін
Автор Антин Борковский
22 января, 2023 воскресенье
В России Путин потерпел второе крупное поражение, сравнимое с отступлением из-под Киева, - Пионтковский
Російський обстріл, вибух, Сумщина
21 января, 2023 суббота
РФ нанесла более 100 ударов по Сумщине в день. Осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 42.16
    Продажа 43.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
23 января
02:05
Выборы в Турции состоятся на месяц раньше, чем планировалось, - Эрдоган
00:43
Рассылка писем с бомбами в Испании могла организовать ГРУ и ультраправые, - NYT
00:02
Германия не будет возражать, если Польша решит передать Украине свои танки Leopard, - Бербок
2023, воскресенье
22 января
23:36
Будем детально разбирать каждую ситуацию по энергетике и закупкам для военных, - президент
22:55
В Конгрессе США призвали отправить в Украину танк Abrams, чтобы стимулировать Германию
22:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Выход на админграницы Донетчины и Луганщины – основная политическая задача РФ. Колонка Сергея Згурца
22:16
Победу можно получить уже в 2023 году, но для этого украинцам нужно сохранять единство, - Зеленский
22:02
Зеленский: Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава
21:38
Германия и Франция проведут совместные военные учения в Литве и Румынии
21:02
Россияне обстреляли Олешки на Херсонщине, попали в школу
20:50
Эксклюзив
"Принудительный труд был обязателен", - волонтер рассказал о пребывании в плену
20:37
Иран грозит выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, - СМИ
20:11
В Стамбуле открыли метро до самого загруженного аэропорта Европы
20:07
OPINION
Врач и убийца
19:25
Интервью
Тайвань тесно связан с Украиной в деятельности против экспансии авторитаризма на цифровую сферу, - министр Тайваня Одри Тан
19:22
Марокко передало Украине около 20 танков, - СМИ
18:58
В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов по позициям ВСУ, ракетный удар по критической инфраструктуре и совершил более 20 обстрелов из РСЗО, - Генштаб
18:41
Белорусские силовики требуют удалить ТГ-канал о передвижении российской техники, задержали брата админа, - Гаюн
18:39
Интервью
Цели Путина в войне изменились – главная цель выжить физически и политически, - дипломат Брайза
18:26
Эксклюзив
"Резников должен идти в органы, а не в комитет Рады": экс-нардеп Павловский об обвинении в закупке продуктов для армии по завышенным ценам
18:18
Приложение "Дия"
Аналог "Дии" появится в Эстонии
18:04
Италия и Франция готовятся передать Украине ЗРК SAMP/T
18:02
OPINION
Почему российская идея "правительства" Януковича не такая уж бредовая
17:57
Данилов назвал задачу Путина во время нового наступления
17:53
Оккупанты обстреляли Харьковщину: две женщины погибли, один мужчина получил ранение
17:52
Эксклюзив
Тайвань и Украина находятся в схожей ситуации в отношении кибератак, - министр цифровых технологий Тайваня Тан
17:15
Болгария не причастна к удару по Крымскому мосту, - генпрокурор Гешев
17:08
Команда Цыганкова в меньшинстве проиграла "Вилярреалу" в чемпионате Испании
17:07
Интервью
В России Путин потерпел второе крупное поражение, сравнимое с отступлением из-под Киева, - Пионтковский
16:43
Министр обороны Германии анонсировал поездку в Украину
16:36
Медведев после Рамштайна заговорил о "затяжном конфликте, в котором РФ будет очень непросто"
16:13
"Леопардовый страус": польский Wprost снова потролил канцлера Германии
16:12
Эксклюзив
Возможности сотрудничества Украины и Тайваня безграничны, - министр цифровых технологий Тайваня Тан
16:10
Фьюри вспомнил о битве Али и Фрейзера и назвал противостояние с Усиком новым боем века
16:02
Эксклюзив
Игорь Талалай
"Они из меня выбивали, что я военный, а я говорил, что волонтер", - Игорь Талалай о плене
16:02
OPINION
ВНО без обязательной истории
15:55
Обновлено
На фото Зеленский и Джонсон
Зеленский встретился с Борисом Джонсоном в Киеве
15:47
Схватили за волосы и били по голове. В Берлине русскоязычные мужчины напали на беженокиз Украины, - СМИ
15:44
G7
Главы МИД стран G7 соберутся по украинскому вопросу в Мюнхене
15:38
Испанские фаны во время матча обозвали украинского футболиста Зозулю нацистом
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV