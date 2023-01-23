Об этом сообщил эксперт Управления национального наследия Польши Марек Лемеш со ссылкой на Минкульт Украины.

"В Чернигове, где мы работаем, исключительно благодаря работе моих украинских приятелей, которые собирали данные об уничтожении, было 38 объектов, официально фигурировавших в списке уничтоженных, сейчас же мы удвоили перечень в этом списке. Напомню, что в Чернигове российские военные формирование дислоцировались менее 5 недель", - отметил он.

Марек Лемеш подчеркнул, что, по данным Министерства культуры Украины, россияне уничтожили по меньшей мере 553 объекта украинского культурного наследия.

"Среди них 234 уже проверены ЮНЕСКО. Это, вероятно, только вершина айсберга", - добавил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что, несмотря на ведение учета потерь, невозможно полностью оценить масштаб ущерба, который российские военные наносят Украине. При этом уничтожение памятников и культурных объектов сопровождается ограблением музейных коллекций и уничтожением украинских книг.

"Если примем во внимание вид военных действий, к которым они (российские оккупанты, - ред.) прибегают во время боев в Украине, а это авиация, бомбардировки; если мы примем во внимание российскую стратегию, которая в большой степени основывается на концентрации массированных артиллерийских обстрелов, то можно сказать, что на самом деле конфликт в Украине, если мы говорим о культурном наследии, нельзя ни с чем сравнить, ни с одним вооруженным конфликтом после 1945 года", - сказал Марек Лемеш.

21 ноября пресс-служба Министерства культуры и информационной политики отметила, что российская армия разрушила или повредила почти 800 объектов культуры в Украине. В ведомстве добавили, что власти сотрудничают с международными организациями, в частности с ЮНЕСКО, чтобы укрепить эти объекты накануне зимы.

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