Россияне уничтожили авиаударом кинотеатр в Лисичанске

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, никто не травмировался.

"Орки ищут людей: авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске. Раньше здесь скрывались от обстрелов лисичане. Все они давно эвакуированы. К счастью. Рашисты намеренно бьют по местам, где могут находиться жители, таким образом россияне пытаются убить как можно больше украинцев", - написал Гайдай.

На месте кинотеатра зафиксирована воронка глубиной 5–5,5 метра.

По состоянию на 25 мая РФ оккупировала 95% территории Луганской области.

27 мая оккупанты пытались штурмовать в районе Северодонецка, трассу Бахмут – Лисичанск постоянно обстреливали.

Россияне обстреляли 45 домов, повредили мост между Северодонецком и Лисичанском и отошли из-за значительных потерь.

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