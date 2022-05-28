Россияне уничтожили авиаударом кинотеатр в Лисичанске
Российские военнослужащие разрушили помещение кинотеатра в Лисичанске, потому что там могли размещаться гражданские
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, никто не травмировался.
"Орки ищут людей: авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске. Раньше здесь скрывались от обстрелов лисичане. Все они давно эвакуированы. К счастью. Рашисты намеренно бьют по местам, где могут находиться жители, таким образом россияне пытаются убить как можно больше украинцев", - написал Гайдай.
На месте кинотеатра зафиксирована воронка глубиной 5–5,5 метра.
- По состоянию на 25 мая РФ оккупировала 95% территории Луганской области.
- 27 мая оккупанты пытались штурмовать в районе Северодонецка, трассу Бахмут – Лисичанск постоянно обстреливали.
- Россияне обстреляли 45 домов, повредили мост между Северодонецком и Лисичанском и отошли из-за значительных потерь.
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