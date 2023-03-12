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Россияне уничтожают животных целенаправленно, а в результате войны могут исчезнуть десятки видов, - соучредитель UAnimals

12 мартa, 2023 воскресенье
15:27
война с Россией

Россияне в Украине уничтожают животных целенаправленно и без всякой причины – это экоцид, который должен быть признан на международном уровне

Об этом в эфире Еспресо заявила операционный директор и соучредитель общественной организации и движения UAnimals Ольга Чевганюк.

"Нас поразил конкретный набор случаев и кейсов, когда мы поняли, что животных истребляют целенаправленно. Кроме того, что они погибают в результате боевых действий. Все эти извращенные случаи, когда отрезали лапы собакам, подвешивали их, когда брали кур подвешивали головой вниз и оставляли умирать. Расстрелы собак", - сказала она.

Активистка подчеркнула, что животных уничтожают без причины.

"Это их больное восприятие. Все это шокирует. Отдельно больно видеть животных на территории, где практически нет людей. Все они худые, в страшном состоянии, нуждаются в помощи, кормлении. Плохих историй хватает, их очень много. Есть целеустремленный экоцид. Мы выступаем за то, чтобы это было признано на международном уровне и Россия за это заплатила. Когда-то обязательно так и будет", - сказала Чевганюк.

Она добавила, что у организации есть поддержка Офиса президента и Офиса генпрокурора, который фиксирует экологические преступления.

"Их уже около 130. Это еще один из пунктов - уничтожение животных, за который они должны отвечать. Кроме кошек и собак, страдающих от ранений, голода и стресса из-за взрывов, мы еще имеем исчезновение целых видов. Когда уничтожается территория, сжигаются леса, страдает и дикая природа, иногда уникальная природа Украины, которая ценится всем миром. Это все цепочка, которая захватывает всю экосистему всей планеты. Мы сейчас знаем, что десятки видов животных могут исчезнуть как вид именно в результате войны", - подытожила Чевганюк.

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