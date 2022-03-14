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Россияне уничтожают целые города. Обстрелы Северодонецка так масштабны, что не хватает спасателей, – председатель Луганской ОВА
В течение 13 марта в Луганской области российские оккупанты обстреливали жилые кварталы и объекты инфраструктуры Северодонецка
В течение 13 марта в Луганской области российские кафиры обстреливали жилые кварталы и объекты инфраструктуры Северодонецка.
Об этом сообщили на facebook-странице Луганской военной областной администрации, передает Еспресо.TV .
"Чего хочет добиться оккупант? В своих заявлениях россияне якобы несут мир, а на деле – уничтожают целые города. В Северодонецке вчера пылали дома и в старых, и в новых районах, школа, лесхоз и многие другие объекты. Обстрелы столь масштабны, что не хватает спасателей – они просто не в состоянии быть повсюду одновременно. Люди пытаются уехать, потому что многим из них уже нет, где жить. Я родился в Северодонецке и могу понять, как болит сердце у беженцев, всю жизнь проведших здесь, в химическом треугольнику Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Закончится война, и мы отстроим эти города, вернем их научный потенциал. Победа будет за нами", - сказал глава Луганской области Сергей Гайдай.
По сообщению Луганской ОВА, 13 марта в результате российских обстрелов горели дома в Северодонецке на улицах Агафонова, Вилесова, Гагарина, Гоголя, Курчатова, шоссе Строителей, пр. Гвардейский. Также горели школы, лесхоз и другие постройки.
- Напомним, в Киеве на Оболони снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, есть погибшие.
- В Житомирской области ракетным ударом кафиров уничтожено 7 зданий, пострадали люди
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