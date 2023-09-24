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Россияне уничтожают Орехов: ежедневно сбрасывают на город до десяти авиабомб

24 сентября, 2023 воскресенье
18:13
Война с Россией

Десять авиационных бомб каждый день. Российский террор на Запорожье набирает обороты. Московиты почти уничтожили город Орехов мощными управляемыми авиационными бомбами. От них не спасешься в подвале, а тем более за двумя стенами в помещении. Бьют захватчики по гражданским объектам, местам скопления населения и коммуникациям

Съемочная группа Еспресо побывала в городе и своими глазами увидела все эти разрушения.

Орехов – на острие меча украинской обороны уже полтора года. Всего в 9 километрах отсюда - позиции оккупантов. Городу постоянно достается от россиян.

Знищення Оріхова

Фото: скриншот

Жительница города Лиля вспоминает, как авиационная бомба упала в 200 метрах от места, где на тот момент находилась женщина:

"Когда это было? Дня 4 назад или 5? Мы все расслабились. Что-то уже и не так нам вроде бы падало. Когда засвистело. Засвистело, жахнуло так, что повзлетали бутылки, повзлетело все. Люба меня собой прикрыла".

Лиля работает на местном рынке. Его рашисты обстреляли уже пять раз. Женщина продает кукурузу. По городу враги бьют из всех видов вооружения. От ствольной артиллерии до "градов". Но самое страшное – это авиационные бомбы. От них ничего не спасет.

Знищення Оріхова

Фото: скриншот

На месте, где когда-то была школа в Орехове, гражданским раздавали гуманитарную помощь. Рашисты сбросили сюда четыре авиационных бомбы. Эту школу уничтожили в июле. Тогда погибли семь гражданских. В городе не осталось ни одного целого здания. Когда-то в Орехове проживало более 14 тысяч человек. Сейчас – меньше тысячи.

В городе нет ни света, ни воды, ни газа. На сегодняшний день коммуникации возобновить невозможно. Люди ждут успешного контрнаступления ВСУ.

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