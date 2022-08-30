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Главная война с Россией Россияне умышленно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться к ЗАЭС, - Подоляк

Россияне умышленно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться к ЗАЭС, - Подоляк

30 августа, 2022 вторник
14:00
война с Россией

Российские оккупанты обстреливают дороги, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться к Запорожской АЭС, чтобы предложить им проход через Крым или ОРДЛО

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Все предсказуемо. Россияне умышленно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО. Позиция Украины неизменна: доступ только через подконтрольную территорию. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции – только украинский персонал", – написал Подоляк.

  • Напомним, члены миссии МАГАТЭ, которые должны посетить захваченную российскими военными Запорожскую АЭС, уже прибыли в Киев.

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ядерная безопасность
Запорожская АЕС
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