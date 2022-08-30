Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Все предсказуемо. Россияне умышленно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО. Позиция Украины неизменна: доступ только через подконтрольную территорию. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции – только украинский персонал", – написал Подоляк.

Напомним, члены миссии МАГАТЭ, которые должны посетить захваченную российскими военными Запорожскую АЭС, уже прибыли в Киев.

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