Россияне уменьшили количество ракетоносителей в Черном море: возможный залп до 24 "калибров"
В ночь на 6 апреля Россия уменьшила количество кораблей на дежурстве в Черном море до 14, ракетоносителей стало 4
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в фейсбуке.
Враг продолжает маневры в Черном море.
Отмечается, что корабельная группировка уменьшена до 14 единиц. На боевом дежурстве из 6 оставлено 4 ракетоносителя – 2 надводных, 2 подводных.
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"Максимально возможный залп "калибров" – 24. Не все снаряжены полностью, но уровень даже такой угрозы оцениваем как очень высокий. Продолжаем отслеживать ситуацию. Напоминаем, что обстановка в море меняется динамично", – говорят в ОК.
Также отмечается, что сигналы воздушной тревоги следует воспринимать как безусловное побуждение к четким оперативным действиям.
- По состоянию на утро 5 апреля российский агрессор удерживал в Черном море шесть носителей "калибров". Общий залп мог достигать 40 ракет.
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