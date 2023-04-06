Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в фейсбуке.

Враг продолжает маневры в Черном море.

Отмечается, что корабельная группировка уменьшена до 14 единиц. На боевом дежурстве из 6 оставлено 4 ракетоносителя – 2 надводных, 2 подводных.

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"Максимально возможный залп "калибров" – 24. Не все снаряжены полностью, но уровень даже такой угрозы оцениваем как очень высокий. Продолжаем отслеживать ситуацию. Напоминаем, что обстановка в море меняется динамично", – говорят в ОК.

Также отмечается, что сигналы воздушной тревоги следует воспринимать как безусловное побуждение к четким оперативным действиям.