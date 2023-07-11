Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В Азовском море дежурит один вражеский корабль, а в Средиземном море находятся до восьми кораблей.

При этом Россия убрала ракетоносители из всех трех морей.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил, почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря , хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.

Фото: пресс-служба ВМС