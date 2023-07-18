Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море, но и в дальнейшем удерживают там два ракетоносителя
По состоянию на 18 июля россияне удерживают на боевом дежурстве в Черном море 8 кораблей, из которых два являются носителями крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Общий залп составляет 6 ракет.
В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
Россияне вывели в Средиземное море 1 носитель "калибров" с общим залпом 16 ракет. Всего на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей.
Фото: пресс-служба ВМС
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.
- 17 июля в Черном море дежурили 10 кораблей, в том числе два ракетоносителя.
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