Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В настоящее время в Азовском море дежурит один корабль.

В Средиземном море находятся 8 кораблей, среди которых два носителя "калибров". Общий залп составляет 24 ракеты.

Фото: пресс-служба ВМС

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.