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Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море и завели ракетоноситель в пункт базирования

7 августа, 2023 понедельник
11:05
Война с Россией

По состоянию на 7 августа на боевом дежурстве в Черном море находятся три вражеских корабля, при этом носителей крылатых ракет типа "Калибр" среди них нет

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В настоящее время в Азовском море дежурит один корабль.

В Средиземном море находятся 8 кораблей, среди которых два носителя "калибров". Общий залп составляет 24 ракеты.

Фото: пресс-служба ВМС

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.

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