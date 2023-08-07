Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море и завели ракетоноситель в пункт базирования
По состоянию на 7 августа на боевом дежурстве в Черном море находятся три вражеских корабля, при этом носителей крылатых ракет типа "Калибр" среди них нет
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В настоящее время в Азовском море дежурит один корабль.
В Средиземном море находятся 8 кораблей, среди которых два носителя "калибров". Общий залп составляет 24 ракеты.
Фото: пресс-служба ВМС
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.
- 6 августа в Черном море было 9 кораблей, среди них один ракетоноситель с 8 "калибрами".
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