Волонтер поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне укрепляют свои позиции на оккупированных территориях. У оккупантов нет достаточно сил для наступления в Запорожской области", - отметил Кирильчук.

Депутат добавил, что россияне опрокинули силы на Херсонщину, поэтому ждут подкрепления.

"Российские оккупанты перебрасывают силы на Херсонщину. Они ожидают усиления из Донецкого направления, поэтому не готовы к наступательным действиям", - заметил Дмитрий Кирильчук.

6 августа российские террористы снова обстреляли площадку ЗАЭС , ранили одного работника.

В тот же день российские оккупанты обстреляли Запорожскую область из артиллерии, танков, разрушили 8 гражданских объектов в 7 населенных пунктах.

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