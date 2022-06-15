Об этом сообщает UAnimals.

Стало известно, что россияне недавно выложили видео, на котором передали в качестве трофея украденного пса из Азовстали Рамзану Кадырову.

Пес по имени Адик принадлежал военнослужащей, находящейся в российском плену.

"Адик был и является полноценным членом нашей семьи. Он чрезвычайно добрая и активная собака, которая очень любит своих настоящих владельцев. Адик всегда заискивал за мороженое, обычное белое, пломбир. Несмотря на его угрожающий вид, он всегда очень тепло относился к нам. Адик — аллергик, он всегда строго питался, ему нельзя употреблять некоторые продукты", - рассказывают родственники владелицы.

Как передает UAnimals, украденный оккупантами пес очень важен для женщины, он был ее утешением и поддержкой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb