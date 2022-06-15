Россияне украли у плененной из Азовстали собаку и подарили ее Кадырову, - UAnimals
Пес принадлежал защитнице Азовстали, которая находится в плену российских оккупантов
Об этом сообщает UAnimals.
Стало известно, что россияне недавно выложили видео, на котором передали в качестве трофея украденного пса из Азовстали Рамзану Кадырову.
Пес по имени Адик принадлежал военнослужащей, находящейся в российском плену.
"Адик был и является полноценным членом нашей семьи. Он чрезвычайно добрая и активная собака, которая очень любит своих настоящих владельцев. Адик всегда заискивал за мороженое, обычное белое, пломбир. Несмотря на его угрожающий вид, он всегда очень тепло относился к нам. Адик — аллергик, он всегда строго питался, ему нельзя употреблять некоторые продукты", - рассказывают родственники владелицы.
Как передает UAnimals, украденный оккупантами пес очень важен для женщины, он был ее утешением и поддержкой.
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