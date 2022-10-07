Россияне украли печать ЗАЭС
Оккупанты похитили печать Запорожской АЭС, удостоверяющую право подписывать документы. Ее уже признали недействительной
Об этом сообщил Энергоатом в телеграмме .
"Продолжая попытки рейдерского захвата Запорожской АЭС, вчера оккупанты похитили печать предприятия, удостоверяющего право подписи документов", - подчеркнули в компании.
Президент Энергоатома и временный гендиректор ЗАЭС Петр Котин издал приказ о введении новой печати станции и признании недействительной предыдущей.
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- Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.
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