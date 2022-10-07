Об этом сообщил Энергоатом в телеграмме .

"Продолжая попытки рейдерского захвата Запорожской АЭС, вчера оккупанты похитили печать предприятия, удостоверяющего право подписи документов", - подчеркнули в компании.

Президент Энергоатома и временный гендиректор ЗАЭС Петр Котин издал приказ о введении новой печати станции и признании недействительной предыдущей.

30 сентября россияне похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.

Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.

3 октября гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова освободили из российского плена.

5 октября президент Энергоатома Петр Котин взял на себя обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции.

5 октября Владимир Путин издал указ о передаче ЗАЭС под контроль России.

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