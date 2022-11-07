Россияне удерживают в подвале Донецкой области более 20 мобилизованных оккупантов, которые отказались воевать с Украиной
В селе Заветное Желание Донецкой области россияне удерживают в подвале более 20 мобилизованных оккупантов, которые отказались воевать с Украиной. Известно, что россияне угрожают расстрелами, чтобы заставить "мобиков" идти на передовую
Об этом сообщает The Insider , ссылаясь на заявление жен и матерей мобилизованных.
Они сообщили, что в подвале насильственно удерживается 21 человек. Периодически "мобиков" выводят копать блиндажи, угрожая расстрелять или отправить на передовую. Заявляется, что за ними следят контрактники, где находится руководство, неизвестно.
Сообщается, что 8 человек были доставлены на фронт незаконно, поскольку в РФ они работали на военном производстве и имели бронь от мобилизации. В заявлении отмечено, что военной подготовки мобилизованные не прошли.
Когда они были на полигоне, им дали пострелять один день из автомата. Автомат был погнут в сторону, поэтому он (муж одной из женщин - ред.) не попал ни с 400 метров, ни со 100. на этом их подготовка закончилась", - говорится в заявлении.
Женщины рассказали, что задержанные по своей воле написали рапорт об отказе участвовать в военных действиях, ссылаясь на "убеждение совести", однако рапорты никто так и не рассмотрел. С остальных мобилизованных поместили в подвал, где к ним наведываются офицеры с требованием забрать рапорт. Издание отмечает, что их не кормят, содержат в антисанитарии и угрожают расстрелять, если они не заберут рапорты.
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