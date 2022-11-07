Об этом сообщает The Insider , ссылаясь на заявление жен и матерей мобилизованных.

Они сообщили, что в подвале насильственно удерживается 21 человек. Периодически "мобиков" выводят копать блиндажи, угрожая расстрелять или отправить на передовую. Заявляется, что за ними следят контрактники, где находится руководство, неизвестно.

Сообщается, что 8 человек были доставлены на фронт незаконно, поскольку в РФ они работали на военном производстве и имели бронь от мобилизации. В заявлении отмечено, что военной подготовки мобилизованные не прошли.

Когда они были на полигоне, им дали пострелять один день из автомата. Автомат был погнут в сторону, поэтому он (муж одной из женщин - ред.) не попал ни с 400 метров, ни со 100. на этом их подготовка закончилась", - говорится в заявлении.

Женщины рассказали, что задержанные по своей воле написали рапорт об отказе участвовать в военных действиях, ссылаясь на "убеждение совести", однако рапорты никто так и не рассмотрел. С остальных мобилизованных поместили в подвал, где к ним наведываются офицеры с требованием забрать рапорт. Издание отмечает, что их не кормят, содержат в антисанитарии и угрожают расстрелять, если они не заберут рапорты.

Украинская разведка рассказала , что в Беларуси растет напряженность между военными двух государств из-за пренебрежительного отношения российских военных к белорусским.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb