Россияне удерживают в плену 24 чиновника местных властей и госучреждений, - Офис президента
Российские оккупанты похитили и удерживают в плену уже 24 чиновника местной власти и представителей государственных учреждений
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Офис президента Украины.
Известно, что по состоянию на 31 марта российские оккупанты похитили и удерживают в плену 24 должностных лица местных властей и представителей госучреждений.
Уточняются данные относительно еще двух человек.
Как сообщает Общественное, информацию предоставили СМИ в Офисе президента на основе данных локальных военных администраций.
"24 - это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые главы, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это - лица, которые находятся в плену", - заявляет Офис президента.
Кроме того, в ОПУ напомнили, что в Харьковской области 26 марта оккупанты задержали городского главу Балаклеи Ивана Столбового, заместителя городского главы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.
Все эти лица пошли на сотрудничество с захватчиками.
- Напомним, что 29 марта Кличко прокомментировал похищение городских чиновников.
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