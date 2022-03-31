Россияне удерживают в плену 24 чиновника местных властей и госучреждений, - Офис президента

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Офис президента Украины.



Известно, что по состоянию на 31 марта российские оккупанты похитили и удерживают в плену 24 должностных лица местных властей и представителей госучреждений.

Уточняются данные относительно еще двух человек.

Как сообщает Общественное, информацию предоставили СМИ в Офисе президента на основе данных локальных военных администраций.

"24 - это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые главы, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это - лица, которые находятся в плену", - заявляет Офис президента.

Кроме того, в ОПУ напомнили, что в Харьковской области 26 марта оккупанты задержали городского главу Балаклеи Ивана Столбового, заместителя городского главы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

Все эти лица пошли на сотрудничество с захватчиками.