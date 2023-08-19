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Главная Война с Россией Россияне удерживают в оккупированном Крыму более 100 жителей из-за подозрения в "нелояльности", - ЦНС

Россияне удерживают в оккупированном Крыму более 100 жителей из-за подозрения в "нелояльности", - ЦНС

19 августа, 2023 суббота
11:00
Война с Россией

Российские захватчики усиливают репрессии во временно оккупированном Крыму. Террористы удерживают более 100 жителей полуострова по подозрению в "нелояльности"

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупационная администрация фиксирует увеличение "нелояльности" местного населения к захватчикам. Поэтому оккупанты увеличивают количество полицаев, чья задача является поиск украинского подполья", - пояснили в ЦНС.

В то же время оккупанты уделяют значительное внимание недопущению распространения в информационном пространстве любой информации с критикой президента РФ Владимира Путина, или противоречащей так называемым задачам СВО.

"Ведь за полтора года полномасштабного вторжения россияне не смогли выполнить ни одного из заявленных пунктов своей агрессии. Даже вышло наоборот: ВСУ стали сильнее, а россияне вынуждены наращивать темпы мобилизации, чтобы удержать захваченные земли", - добавили в сообщении.

  • За два дня в четырех городах Крыма рашисты обыскали девять домов членов религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая запрещена в РФ.
Общество
Украина
Россия
Крым
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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