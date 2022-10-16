Россияне удерживают в Крыму похищенных на оккупированных территориях, - представитель президента
Постоянная представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала, что россияне содержат в Крыму похищенных на оккупированных территориях, а также используют полуостров в качестве тыловой базы
Об этом она заявила в эфире телемарафона.
Ташева рассказала, что россияне угоняли людей из Херсонской и Запорожской областей, а затем насильно перевозили их в Крым. По ее словам, часть вывезенных погибла, остальные до сих пор находятся в местах лишения свободы, в том числе в Симферопольском СИЗО №1.
Она сообщила, что известно о похищении херсонских активистов и военных ТрО.
"Мы располагаем информацией о похищении херсонских активистов и воинов ТрО. Можно вспомнить имя Дениса Миронова, которого похитили в Херсоне. После многочисленных пыток, его доставили в Севастополь, где он и погиб после ранения в результате неоказания ему своевременной медицинской помощи", - отметила Ташева.
Она подчеркнула, что Крым - это тыловая база россиян, которую используют для вывоза зерна, любого имущества и продуктов. По ее словам, временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей используют как ресурсную базу для Крыма.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия утратила возможность перебрасывать вооружение и технику через Крымский мост.
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