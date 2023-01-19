Россияне удерживают в Энергодаре около 10-15 тыс. местных, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты держат жителей Энергодара в городе ради того, чтобы использовать их как живой щит", - говорится в сообщении.

Отмечают, что россияне никого не выпускают. По информации местных властей, в городе заблокировано около 10-15 тыс. мирных жителей из 53 тыс., проживавших в оккупации.

Оккупанты осознают, что ВСУ приступят к активным действиям по деоккупации города, если там уменьшится количество гражданских. Именно поэтому они, прикрываясь людьми, размещают военную технику в жилых домах.

Мэр временно захваченного Энергодара Дмитрий Орлов заявил , что коммунальная сфера города находится на грани, система отопления практически уничтожена.