Россияне удерживают в Энергодаре около 10-15 тыс. местных, - Центр нацсопротивления
Около 10-15 тыс. жителей Энергодара не имеют возможности покинуть город, поскольку российские войска заблокировали выезды
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты держат жителей Энергодара в городе ради того, чтобы использовать их как живой щит", - говорится в сообщении.
Отмечают, что россияне никого не выпускают. По информации местных властей, в городе заблокировано около 10-15 тыс. мирных жителей из 53 тыс., проживавших в оккупации.
Оккупанты осознают, что ВСУ приступят к активным действиям по деоккупации города, если там уменьшится количество гражданских. Именно поэтому они, прикрываясь людьми, размещают военную технику в жилых домах.
- Мэр временно захваченного Энергодара Дмитрий Орлов заявил , что коммунальная сфера города находится на грани, система отопления практически уничтожена.
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