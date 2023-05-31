Россияне удерживают в Черном море три ракетоносителя. Общий залп может достигать 16 "калибров"
По состоянию на 31 мая Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море 9 кораблей, из которых три – носители крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
"В Черном море корабельная группировка состоит из 9 единиц, на боевом дежурстве остается три ракетоносителя, 2 из которых подводные. Суммарный залп "калибров", готовых к применению, – 16", – говорится в сообщении.
Военные считают уровень ракетной угрозы очень высоким. Людям советуют переходить в укрытие, когда раздается сигнал воздушной тревоги.
"Даже когда враг берет паузу, он не отказывается от коварных замыслов", - подчеркнули в ОК "Юг".
- 30 мая руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупреждала, что враг может готовить атаку ракетами морского базирования в сочетании с дронами.
- 30 мая Россия удерживала на боевом дежурстве в Черном море 12 кораблей, среди которых было четыре носителя крылатых ракет типа "Калибр".
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