Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

"В Черном море корабельная группировка состоит из 9 единиц, на боевом дежурстве остается три ракетоносителя, 2 из которых подводные. Суммарный залп "калибров", готовых к применению, – 16", – говорится в сообщении.

Военные считают уровень ракетной угрозы очень высоким. Людям советуют переходить в укрытие, когда раздается сигнал воздушной тревоги.

"Даже когда враг берет паузу, он не отказывается от коварных замыслов", - подчеркнули в ОК "Юг".