Россияне удерживают в Черном море ракетоносители с 15 "калибрами"
После ночной ракетной атаки на Украину, по состоянию на утро 16 мая, на боевом дежурстве в море находятся российские ракетоносители, снаряженные 15 "калибрами"
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
Согласно сообщению, во время последней атаки оккупанты применили корабль в Азовском море, хотя обычно они ведут обстрел только с Черного.
Корабельная группировка в Черном и Азовском морях враг в течение ночи уменьшил до 9 единиц, одновременно нарастив количество ракетоносителей. К ночной ракетной атаке подключились фрегат и малый ракетный корабль в Черном море, малый ракетный корабль в Азовском также был задействован. С учетом использованных за ночь ракет общий суммарный залп "калибров" в настоящее время составляет 15 ракет", - рассказали в ОК "Юг".
Там отметили, что четыре ракеты "Калибр" ПВО уничтожило над Николаевщиной, еще 5 сбили над другими регионами. В то же время уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким, подчеркнули военные.
- Ночью оккупанты атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками.
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