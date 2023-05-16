Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

Согласно сообщению, во время последней атаки оккупанты применили корабль в Азовском море, хотя обычно они ведут обстрел только с Черного.

Корабельная группировка в Черном и Азовском морях враг в течение ночи уменьшил до 9 единиц, одновременно нарастив количество ракетоносителей. К ночной ракетной атаке подключились фрегат и малый ракетный корабль в Черном море, малый ракетный корабль в Азовском также был задействован. С учетом использованных за ночь ракет общий суммарный залп "калибров" в настоящее время составляет 15 ракет", - рассказали в ОК "Юг".

Там отметили, что четыре ракеты "Калибр" ПВО уничтожило над Николаевщиной, еще 5 сбили над другими регионами. В то же время уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким, подчеркнули военные.