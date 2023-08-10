Россияне удерживают в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
По состоянию на 10 августа на боевом дежурстве в Черном море находятся пять вражеских кораблей, в том числе один носитель крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Ракетоноситель снаряжен четырьмя "калибрами".
В Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, а в Средиземном море – 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр". Залп составляет до 24 ракет.
Фото: пресс-служба ВМС
Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.
- Днем ранее в Черном море также дежурил один ракетоноситель, а 8 августа он находился в пункте базирования.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.64
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное